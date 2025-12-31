Die Feuerwehr bietet in der Silvesternacht 1.600 Einsatzkräfte auf, dreimal so viele wie sonst. Es stehen auch mehr Feuerwehr- und Rettungswagen bereit. Nun gab es die ersten größeren Einsätze.

Berlin - Am Silvesterabend ist die Feuerwehr in Berlin bislang zu zwei größeren Einsätzen ausgerückt. In Wilmersdorf brannte ein abgestellter Reisebus an der Ecke zwischen Bundesallee und Wilhelmsaue, wie ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der Bus gehöre einem privaten Busunternehmen und nicht der BVG. Zwei Löschfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr seien zum Einsatz gekommen, es habe keine Verletzten gegeben.

In der Schlangenbader Straße, ebenfalls in Wilmersdorf, brannte ein Balkon im ersten Geschoss eines zehngeschossigen Hauses. Die Feuerwehr sei mit 48 Einsatzkräften ausgerückt, so der Sprecher. Die Flammen hätten auf die Wohnung übergriffen und seien bis in die darüberliegende Wohnung im zweiten Stock gelangt. Es sei niemand verletzt worden. „Der Brand wurde gelöscht.“ Es sei gut möglich, dass die Wohnung nicht mehr bewohnbar sei.

Zur Ursache der Brände machte der Sprecher zunächst keine Angaben.