Beverstedt - Ein Feuer in einer Tischlerei im Landkreis Cuxhafen hat einen Sachschaden von rund 500.000 Euro verursacht. Die aus drei Hallen bestehende Tischlerei war laut Polizeiangaben am Mittwochabend in Brand geraten. Auch ein unbewohntes Einfamilienhaus war vom Feuer betroffen. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten dauerten in der Nacht zu Donnerstag an. Die Brandursache war noch unklar.