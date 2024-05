Feuer in Schweinemastanlage in Lübars

Lübars - In einer Schweinemastanlage in Lübars (Landkreis Jerichower Land) hat es am Mittwoch gebrannt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin vom Donnerstag brach das Feuer in den frühen Morgenstunden aus, bis zum Abend war die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Zur Ursache des Feuers werde ermittelt, sobald der Brandort betreten werden darf. Mehrere Gebäudeteile seien ausgebrannt. 200 Schweine kamen laut MDR ums Leben. Nach Polizeiinformationen sei ein Schaden im hohen sechsstelligen Bereich entstanden.