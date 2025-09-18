Dichter Rauch, brennendes Öl und ein Millionenschaden: Wie die Feuerwehr in Hildburghausen gegen ein Feuer bei einer Metallfirma ankämpfte.

Hildburghausen - Bei einem Brand in einer Metallverarbeitungsfirma in Hildburghausen ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Am Abend sei eine Maschine in einer Werkshalle in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben der Feuerwehr Hildburghausen war die Halle beim Eintreffen der Einsatzkräfte stark verraucht.

Da auch 5.000 Liter Öl in dem Kühlsystem der Maschine brannten, gestalteten sich die Löscharbeiten laut der Feuerwehr aufwendig. Auch Kohlendioxid (CO2) sei daher als Löschmittel zum Einsatz gekommen. Zudem sei die Werkshalle über eine Sprinkleranlage mit Wasser gekühlt worden.

Nach rund zweieinhalb Stunden hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Sie sei aber zur Sicherheit noch bis Freitagfrüh vor Ort, hieß es. Verletzt wurde der Polizei zufolge niemand. Der Schaden werde auf etwa zwei Millionen Euro geschätzt.