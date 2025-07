Feuer in Hirschaid: Kripo prüft Brandstiftung an Bahntrasse

Bamberg - Nach einer Bahnstreckensperrung aufgrund eines Feuers in einer Unterführung ermittelt die Bamberger Kriminalpolizei wegen Brandstiftung. Bisher gebe es keine Hinweise darauf, dass der Brand mit dem Ziel gelegt wurde, die Strecke lahmzulegen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken der Deutschen Presse-Agentur. Nach bisherigen Erkenntnissen sei es denkbar, dass das Feuer fahrlässig verursacht wurde.

Am vergangenen Freitag hatte ein Zeuge in den frühen Morgenstunden den Brand in einer Fußgängerunterführung unterhalb der Bahntrasse in Hirschaid (Landkreis Bamberg) bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Nach Polizeiangaben löschten rund 20 Feuerwehrleute Holzlatten und Paletten, die dort in Brand geraten waren.

Daraufhin musste die Bahnstrecke Nürnberg-Bamberg teilweise gesperrt werden. Einer Sprecherin zufolge ergab eine Begutachtung, dass das Bauwerk durch das Feuer massiv beschädigt wurde. „Daher können die Gleise oberhalb der Unterführung nicht befahren werden. Momentan laufen die Planungen zur Reparatur.“ Zwischen Forchheim und Bamberg ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

ICE-Halte in Erlangen und Bamberg entfallen

Nach Angaben der Bahn müssen sich ICE-Bahnreisende zwischen Berlin und München bis voraussichtlich Donnerstagmorgen auf erhebliche Verspätungen einstellen. Zwischen Nürnberg und Erfurt werden die Schnellzüge in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Dadurch verzögern sich die Fahrten um etwa 90 Minuten und halten nicht in Erlangen und Bamberg. Zudem fallen einzelne IC-Züge zwischen Nürnberg und Leipzig (über Jena) und zwischen Kassel-Wilhelmshöhe und Gera aus.

Bis zum 12. Juli ist an der ICE-Trasse München-Berlin außerdem die Schnellfahrstrecke zwischen Erfurt und Leipzig/Halle wegen Umrüstungsarbeiten an Brücken gesperrt. Die Züge werden über Weimar und Naumburg umgeleitet, was die Fahrtzeit um eine weitere halbe Stunde verlängert.