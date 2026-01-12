Im Landkreis Aurich brennt es am Abend in einem Altenheim. Elf Bewohner müssen schnell aus dem Haus.

Bei einem Feuer in einem Altenheim in Hage im Kreis Aurich sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Eine Bewohnerin erlitt einen Schock, ein weiterer Mann kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher in Norden sagte.

Die Feuerwehr habe den Brand am Abend schnell löschen können. Elf Bewohner seien zuvor in Sicherheit gebracht worden. Einige von ihnen hätten nach Ende der Löscharbeiten wieder zurück ins Haus gekonnt. Die anderen Betroffenen seien in einem Heim des Roten Kreuzes in der Nähe aufgenommen worden.

Zu Brandursache gebe es bisher keine Erkenntnisse, sagte der Polizeisprecher.