Feuer im Flur - Mehrfamilienhaus in Görlitz evakuiert

Görlitz - Im Flur eines Görlitzer Mehrfamilienhauses hat es in der Nacht zum Mittwoch gebrannt. Eine 25-Jährige kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie die Polizei Görlitz am Mittwoch mitteilte. Feuerwehrleute evakuierten das Gebäude und brachten die Bewohner unter anderem mit einer Drehleiter in Sicherheit, wie es hieß.

Kurz zuvor war die Feuerwehr laut Polizei schon einmal zum selben Haus gerufen worden: Ein Kinderwagen und ein Fahrradanhänger hatten im Flur gebrannt. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen, kehrten aber der Polizei zufolge wenige Minuten nach ihrer Abfahrt wieder zurück. Diesmal standen den Angaben zufolge Kinderwagen und Anhänger komplett in Flammen.

Den Sachschaden schätzten die Beamten auf mehrere 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.