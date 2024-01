Michendorf - Bei einem Brand ist ein Einfamilienhaus in Michendorf (Potsdam-Mittelmark) zerstört worden. Verletzt wurde nach Polizeiangaben vom Sonntag niemand. Die Bewohner waren demnach bei Ausbruch des Feuers am Samstagabend nicht in dem Haus. Offenbar war der Brand in einer neben dem Haus errichteten Fasssauna ausgebrochen und hatte auf das Einfamilienhaus übergegriffen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Hunderttausend Euro. Das Einfamilienhaus ist nicht mehr zu bewohnen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.