Am frühen Mittwochmorgen bricht unter einer Brücke in Berlin ein Feuer aus. Starker Rauch ist dabei zu sehen, während die Hitze sogar die Brückenkonstruktion beschädigt.

Berlin - In Berlin-Schöneberg ist unter einer Brücke ein Feuer ausgebrochen. Verschiedene Gegenstände sowie Unrat hatten dabei am Mittwochmorgen Feuer gefangen, hieß es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Durch die Beschädigung von Kabeln unter der Brücke traten auch Lichtbögen auf.

Wegen der hohen Hitzeentwicklung wurde laut der Feuerwehr zudem die Brückenkonstruktion beschädigt. Der starke Rauch zog sowohl über die unter der Brücke verlaufende S-Bahn-Strecke als auch über die umliegende Wohngegend. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Auch angrenzende Haushalte waren laut der Feuerwehr nicht betroffen. Zur Brandursache gab es noch keine Informationen. Die Brücke wurde demnach bis zur Kontrolle vorerst von einem Statiker gesperrt.