Berlin - Bei einem Brand auf dem Gelände eines Autohandels in Treptow-Köpenick sind mehr als 20 Fahrzeuge beschädigt worden. Ein Passant habe das Feuer auf dem Grundstück am Adlergestell in Schmöckwitz in der Nacht zum Sonntag gegen 1.15 Uhr bemerkt, teilte die Polizei mit. Er habe Flammen beobachtet, die von brennenden Autos auf andere abgestellte Wagen und auch ein Firmengebäude übergriffen. Auch gelagerte Gasflaschen sollen explodiert sein. Verletzt wurde aber niemand, wie es hieß.

Die Berliner Feuerwehr war nach eigenen Angaben etwa drei Stunden vor Ort. Feuerwehrleute hätten mehrere Druckgasbehälter in Sicherheit gebracht, sagte ein Sprecher.

Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung, wie es hieß. Mindestens 14 Autos seien komplett ausgebrannt, weitere 10 Wagen durch die Flammen und die Hitzeentwicklung beschädigt.