Am frühen Morgen gerät auf dem Gelände des Hauptfriedhofs in Frankfurt ein Gebäude in Brand. Menschen werden nicht verletzt.

Frankfurt (Oder) - Auf dem Gelände des Hauptfriedhofs in Frankfurt (Oder) ist ein Feuer ausgebrochen. Nach Polizeiangaben brannte am Morgen gegen 5.30 Uhr der Dachbereich eines Gebäudes. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten dauern an.

Welches Gebäude genau betroffen ist, konnte die Polizei zunächst nicht bestätigen. Die „Märkische Oderzeitung“ berichtete, dass es sich um die Trauerhalle handeln soll. Das Ausmaß des Schadens war noch unklar.