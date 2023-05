Berlin - In der Nacht zum Dienstag ist an einer alten Schwimmhalle in Berlin-Friedrichshain ein Feuer ausgebrochen. An dem Gebäude in der Holzmarktstraße geriet eine Holzverkleidung an der Fassade in Brand, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen mitteilte. Ein Mann erlitt leichte Verletzung. Ob die Person mit der Schwimmhalle in Zusammenhang stand, war zunächst unklar. Auch die Brandursache blieb zunächst offen.