Schwielowsee - Das zwei Hektar große Bodenfeuer in der Gemeinde Schwielowsee ist gelöscht. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen am Samstagabend vollständig zum Erlöschen bringen, wie der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel am Sonntag sagte. Zum Auslöser des Feuers konnte die Polizei am Sonntag keine Angaben machen.

Bei dem Brand bei Ferch im Landkreis Potsdam-Mittelmark handelte es sich nach offiziellen Angaben um den bisher größten Waldbrand in diesem Jahr. Das Löschen war Engel zufolge schwierig, weil der Brandort schwer zu erreichen war.