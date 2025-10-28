Die Polizei geht in drei norddeutschen Bundesländern gegen eine mutmaßliche Diebesbande vor. Es gibt auch Festnahmen.

Die Polizei geht in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein gegen eine mutmaßliche Diebesbande vor (Symbolbild).

Hamburg - Bei einem länderübergreifenden Polizeieinsatz gegen eine mutmaßliche Diebesbande in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen sind mehrere Personen festgenommen worden. Außerdem seien zahlreiche Beweismittel sichergestellt worden, sagte am Abend ein Sprecher des Lagedienstes der Hamburger Polizei.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls und Hehlerei würden vom Harburger Einbruchsdezernat LKA 182 geführt. Da die Auswertung des Einsatzes noch andauere, könne er keine weiteren Einzelheiten nennen.

Zuerst hatte das „Hamburger Abendblatt“ über den Einsatz berichtet.