Eine Unterkunft für Geflüchtete in Ilmenau ist Ziel eines Angriffs geworden. Jetzt hat die Polizei einen Mann festgenommen.

Ilmenau - Nach einem Angriff auf eine Unterkunft für Geflüchtete in Ilmenau hat die Polizei einen Mann vorläufig festgenommen. Der 21-jährige Deutsche wurde einem Haftrichter vorgeführt und danach unter Auflagen wieder freigelassen, wie die Polizei Gotha mitteilte.

Der Mann wird verdächtigt, in der Nacht zum Sonntag im Ortsteil Gehren eine Fensterscheibe der Unterkunft mit einem oder mehreren Steinen eingeschlagen zu haben. Danach soll er Feuerwerkskörper in das Zimmer geworfen haben, wo diese explodierten. Eine 46 Jahre alte Bewohnerin geriet in Panik und verletzte sich leicht beim Verlassen des Zimmers, wie es hieß.