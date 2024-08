Wegen einer ganzen Reihe von Drogendelikten nimmt die Bundespolizei am Airport Hannover einen Reisenden aus der Türkei fest. Gesucht wurde der Mann schon lange.

Festnahme am Flughafen Hannover nach fast 1.000 Straftaten

Bei einer Einreisekontrolle hat die Bundespolizei am Flughafen Hannover einen Fahndungserfolg erzielt. (Symbolbild)

Hannover - Die Bundespolizei hat am Flughafen Hannover einen Mann festgenommen, der seit Jahren wegen fast 1.000 mutmaßlicher Straftaten gesucht wurde. Der 41-Jährige war aus dem türkischen Antalya nach Hannover geflogen, wie die Bundespolizei mitteilte. Bei der Einreisekontrolle stellten die Beamten fest, dass ein Untersuchungshaftbefehl sowie ein europäischer Haftbefehl gegen ihn vorlagen.

Der Mann soll demnach in den Jahren 2013 bis 2018 in 989 Fällen mit verbotenen Drogen gehandelt haben. Außerdem standen im Fahndungssystem zwei Fälle des Besitzes von nicht geringen Mengen von Betäubungsmitteln, ein Fall des unerlaubten Erwerbs von Betäubungsmitteln und ein Fall, in dem der Mann zum Erwerb der Drogen angestiftet haben soll.

Der Mann wurde festgenommen und soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Haftbefehl bestand seit 2019.