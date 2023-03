Moritzburg - Das renommierte Moritzburg Festival für Kammermusik bietet in diesem Jahr 18 Konzerte und dabei auch Stars der Szene wie die Sopranistin Christiane Karg. Den Auftritt von Karg und Kollegen mit Gesangsquartetten von Johannes Brahms kündigte das Festival am Donnerstag als einen der Höhepunkte für den 31. Jahrgang an. Demnach wird vom 4. bis 20. August wird auf einer Terrasse von Schloss Moritzburg und in der Evangelischen Kirche der Gemeinde vor den Toren Dresdens musiziert. Der Vorverkauf beginnt am kommenden Montag.

Die Moritzburg Festival Akademie mit etwa 40 jungen Musikerinnen und Musikern aus aller Welt erarbeitet unter Leitung von Chefdirigent Josep Caballé Domenech ein eigenes Programm. Das Ensemble ist unter anderem beim Konzert „Moritzburg für alle“ am 19. August im Dresdner Kulturpalast zu hören, wenn Max Bruchs selten gespieltes Konzert für zwei Klaviere und Orchester mit den Solisten Louis Lortie und Tiffany Poon als Solisten erklingt. Auch beim Musik-Picknick in Proschwitz (13. August) präsentieren sich die Akademisten.