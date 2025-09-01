100 Jahre ist Bauhaus nun in Dessau. Zur Jubiläumsfeier gibt es Festbier. Getrunken werden kann es ab Donnerstag.

Dessau-Roßlau - Das Getränk zum 100. Jubiläum von Bauhaus in Dessau ist servierfertig. Das Festbier wurde in Flaschen abgefüllt und soll nach Angaben der Stiftung Bauhaus Dessau ab kommenden Donnerstag ausgeschenkt werden. In einer ersten Charge wurden den Angaben nach 40 Hektoliter produziert.

Das Rezept für das Bier orientiere sich an Zutaten, wie sie zur Zeit der Bauhausansiedlung in Dessau verwendet wurden, erklärte die Stiftung.

1925 zog das Bauhaus von Weimar nach Dessau und erlebte dort seine Blütezeit. Das 100. Jubiläum soll groß gefeiert werden. Unter dem Motto „An die Substanz“ sind Ausstellungen geplant, ein künstlerisches Programm, Konferenzen und Feste.