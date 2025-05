Die Federführung beim Schaulaufen der deutschen TV-Stars hat in diesem Jahr erstmals MagentaTV in den Händen - gestaltet wird die Show aber vom ZDF. Eine Kooperation macht es möglich.

Köln - Das ZDF wird in diesem Jahr die TV-Gala zum Deutschen Fernsehpreis übertragen. Die Show aus Köln soll am 10. September um 20.15 Uhr zu sehen sein, wie die Organisatoren mitteilten.

Das Interessante daran: Die Federführung und Gesamtverantwortung für das Event liegt in diesem Jahr erstmals bei MagentaTV. Das Angebot der Telekom vereint klassisches lineares Fernsehen mit Streaming-Diensten und exklusiven Inhalten auf seiner Plattform. Bei der Umsetzung des Fernsehpreises arbeitet der Anbieter nun mit dem ZDF zusammen.

Die Federführung für den Deutschen Fernsehpreis wechselt Jahr für Jahr. Im vergangenen Jahr hatte die ARD die TV-Preisgala ausgestrahlt. Das ZDF hatte sie zuletzt 2022 gezeigt. Getragen wird die Auszeichnung von ARD, RTL, Sat.1, ZDF und der Deutschen Telekom. Die Streaming-Anbieter Disney+, Netflix und Prime Video wirken als Partner mit.

Wer den Preis bekommt, entscheidet eine Fachjury. Teil von ihr sind in diesem Jahr unter anderem Moderatorin Laura Karasek, Journalist Stephan Lamby sowie die Schauspielerinnen Collien Ulmen-Fernandes und Valerie Niehaus.

Wie schon in den vergangenen Jahren, halten die Macher an dem Konzept fest, die Preisverleihung mit ihren zahlreichen Kategorien auf zwei Abende zu verteilen und damit zu entzerren. Einen Tag vor der großen TV-Gala soll es erneut eine „Nacht der Kreativen“ geben, ebenfalls in Köln. In der Vergangenheit wurden dabei im festlichen, aber etwas kleineren Rahmen Köpfe aus der TV-Branche gewürdigt, die meist hinter der Kamera arbeiten.