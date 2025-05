Der deutsche Rekordmeister bastelt am Kader für die Saison 2025/26. Fünf Abgänge gibt es bei den BR Volleys, darunter zwei Stammkräfte. Berlins Regierender Bürgermeister bekommt einen Spielball.

Berlin - Nur drei Tage nach dem erneuten Gewinn der deutschen Volleyball-Meisterschaft haben die Berlin Volleys ihren ersten Neuzugang bekanntgegeben. Der US-Amerikaner Nolan Flexen soll in der kommenden Saison den Außenangriff verstärken. Der 23 Jahre alte 2,03-Meter-Hüne stammt aus New Mexico und hat bisher in seiner Heimat für das College-Team UC Irvine Athletic gespielt.

Den Transfer bestätigte Geschäftsführer Kaweh Niroomand noch vor dem Empfang des Teams durch Berlins Regierenden Bürgermeister Kai Wegner im Roten Rathaus. Der CDU-Politiker bekam einen signierten Spielball vom Finale gegen die SVG Lüneburg und lobte die Volleyballer anschließend.

Signal für Olympia-Bewerbung

„Unfassbar, wie ihr das Publikum ansteckt, hungrig bleibt und eine tolle Teamleistung abgeliefert habt“, sagte Wegner. Die BR Volleys seien ein „Aushängeschild Berlins“. Erfolge wie diese würden „auf dem Weg, Olympia nach Berlin zu holen, helfen“.

Leistungsträger wie Jake Hanes, Moritz Reichert oder Nehemiah Mote bleiben bei den BR Volleys. Aber es gibt weitere personelle Veränderungen beim 15-maligen deutschen Meister. Fünf Spieler verlassen den Club, darunter in Zuspieler Johannes Tille und Mittelblocker Tobias Krick zwei Stammkräfte.

„Tille werden wir wohl zunächst nicht gleichwertig ersetzen können“, sagte Niroomand über den Zuspieler, der künftig in Polens PlusLiga am Netz stehen wird. Wohin es Nationalspieler Krick zieht, der neben seiner Karriere als Volleyballer mit Social-Media-Videos bei Tiktok und Instagram ein Millionenpublikum erreicht, ist noch nicht bekannt.

In Angreifer Jan Fornal und Libero Adam Kowalski suchen zudem zwei Spieler aus der zweiten Reihe eine neue Herausforderung. Zuspieler Djifa Amedegnato wird nach nur einer Saison an einen Club in den Niederlanden ausgeliehen. „Er braucht mehr Spielpraxis“, sagt Niroomand.

Für Amedegnato und Kowalski haben die Volleys bereits Ersatz gefunden beim VC Olympia Berlin. Neuer zweiter Zuspieler wird der 2,05 Meter große Arthur Wehner, für Kowalski kommt Maximilian Treiter vom VCO. „Wir müssen mehr dafür tun, die deutschen Talente einzubinden“, sagt Niroomand.