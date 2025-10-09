Noch knapp zehn Tage dauern die Herbstferien. Sachsens Urlaubsregionen bieten freie Unterkünfte – und viele Ideen für Familien, Wanderfreunde und Kulturfans.

Dresden - Wer in den Herbstferien noch spontan in Sachsen Urlaub machen will, kann bei der Suche nach einer Unterkunft Glück haben. Besonders unter der Woche gibt es laut Angaben des Landestourismusverbandes noch freie Kapazitäten für Übernachtungsgäste.

Die Urlauber achten demnach bei ihren Buchungen in diesem Jahr verstärkt auf Preise und Qualität. Besonders gefragt sind aktuell Ferienwohnungen und Ferienhäuser. Kurzfristige Buchungen dominieren, daher hoffen Sachsens Touristiker auf gutes Wetter.

Viele freie Betten in Oberlausitz und Erzgebirge

Viele freie Betten sind vor allem noch in der Oberlausitz zu finden. Besonders in der zweiten Ferienwoche bis zum 19. Oktober bestehen den Angaben nach vielerorts noch große Buchungslücken. Im Wellnessbereich sind die Angebote hingegen schon weitgehend ausgelastet. Für Familien gibt es in der Region verschiedene Highlights zur Ferienzeit wie die Krabat-Woche, die noch bis zum Sonntag dauert, oder die Gruselwochen im Saurierpark ab kommenden Montag.

Freie Kapazitäten haben auch viele Betriebe im Erzgebirge. Auch hier gibt es Angebote speziell für Kinder. So halten etwa die Tage des Traditionellen Handwerks Mitmachangebote auch für Kinder bereit und in der Greifensteinregion wartet eine interaktive Entdeckertour.

Buntes Ferienprogramm im Vogtland und Dresden

Im Vogtland ist die Buchungslage bei den Betrieben gut bis zufriedenstellend. Passende Angebote lassen sich den Angaben nach auch kurzfristig noch finden. In der Region warten unter anderem das Erlebnismuseum Perlmutter in Adorf und die Vogtlandarena mit einem Skispringen am letzten Ferienwochenende auf Gäste.

In der Landeshauptstadt Dresden und der umliegenden Region gibt es ebenfalls noch freie Kapazitäten. Erlebnisangebote wie Sachsens größte Kürbisausstellung in Oskarshausen oder eine Stadtrundfahrt mit „Sydney, dem Stadtkänguru“ bieten ein abwechslungsreiches Programm.

Wandersaison in der Sächsischen Schweiz

Von einer guten Buchungslage berichtet die Sächsische Schweiz. Trotzdem sind „zur besten Wandersaison“ laut dortigem Tourismusverband noch Zimmer in allen Kategorien frei. Besuchern bietet sich unter anderem der beliebte Caspar-David-Friedrich-Weg für einen Ausflug an.

Auch in Chemnitz, wo das Kulturhauptstadtjahr mit zahlreichen Veranstaltungen in den Endspurt geht, und der umliegenden Region sind die Betten bereits gut gebucht, spontane Gäste kommen aber noch unter. In Schlössern und Museen gibt es dort im Herbst zahlreiche Familienangebote, darunter Glühwürmchenführungen auf der Burg Mildenstein.

Eine sehr hohe Anfragesituation gibt es in Leipzig. Die Tourist-Information der Stadt rechnet zudem mit zahlreichen weiteren spontanen Buchungen. Den Gästen bieten sich als Highlights in den Ferien etwa eine Ausstellung zum Streetartkünstler Banksy und die Leipziger Jazztage.