An einer Grundschule in Spremberg wurden Fensterscheiben zerstört. Wieder werden unerlaubte Symbole entdeckt. Die Stadt in der Lausitz spricht von erheblichem Schaden.

Spremberg - An einer Grundschule in Spremberg sind mehrere Fensterscheiben zerstört und nahe dem Gebäude Hakenkreuz-Schmierereien entdeckt worden. Ein Sprecher der Polizeidirektion Süd sagte, nach bisherigen Erkenntnissen seien die Löcher in mehreren Scheiben durch Steinwürfe verursacht worden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

„Wer macht sowas?“, schrieb die Stadt am Mittag bei Instagram und zeigte Fotos von Beschädigungen, die am Wochenende verursacht worden seien. Demnach sei der Schaden erheblich. Unter anderem seien auch Aufkleber des FC Energie Cottbus und an zwei Laternen Hakenkreuz-Schmierereien gesehen worden.



Sprembergs Bürgermeisterin Christine Herntier (parteilos) warnte im Juli in einem öffentlichen Brief vor einem erstarkenden Rechtsextremismus in der Stadt in der Lausitz. Sie nannte unter anderem Schmierereien, verfassungsfeindliche Symbole, Verherrlichung des Nationalsozialismus und Sachbeschädigungen an öffentlichen Gebäuden.