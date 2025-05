Magdeburg/Berlin - Die Landesvorsitzende der FDP in Sachsen-Anhalt, Lydia Hüskens, ist erneut in den Bundesvorstand der Liberalen gewählt worden. Wie die Partei mitteilte, wurde Hüskens beim Bundesparteitag mit 94 Prozent als Beisitzerin in das Präsidium gewählt. Nach dem desaströsen Ergebnis bei der Bundestagswahl gehe es nun um den Wiederaufbau FDP, sagte Hüskens. Der Staat müsse in die Kraft der Menschen vertrauen und sich auf seine Kernkompetenzen beschränken. „Gerade in Ostdeutschland sind die Bürgerinnen und Bürger hochsensibel, wenn es um einen übergriffigen Staat geht.“

Hüskens gehört dem Bundesvorstand bereits seit 2023 an. Sie ist Ministerin für Infrastruktur und Digitales in Sachsen-Anhalt und zweite stellvertretende Ministerpräsidentin.