Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg beendet am 18. Juni seine Sommerpause und startet in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der zweiten Fußball-Liga. Nach den obligatorischen Untersuchungen stehen auch gleich zwei Testspiele gegen Partnervereine aus den unteren Ligen an, wie der Verein mitteilte.

Wie im vergangenen Sommer schlägt Magdeburg sein Trainingslager in Bad Wörishofen auf. Vom 2. bis 10. Juli wird im Unterallgäu trainiert, zwei Spiele gegen die Schweizer Erstligisten FC Luzern und FC Winterthur stehen beim Grümpelturnier im schweizerischen Elgg auf dem Programm.

Am 19. Juli tritt die Mannschaft, bei der immer noch offen ist, ob Christian Titz Trainer bleibt, beim Regionalligisten Chemnitzer FC (16.00 Uhr) an. Eine Woche später folgt die Saisoneröffnung im Heimspiel gegen den Bundesligisten VfL Wolfsburg (15.30 Uhr). Am 1. August startet dann die neue Spielzeit, die Spielpläne werden am 27. Juni veröffentlicht.