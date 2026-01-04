Vor dem Testspiel gegen Werder Bremen sind die Fans gefragt. Mit Schaufeln und Schneeschiebern sorgen sie mit dafür, dass die Partie stattfindet. Im Spiel überzeugen vor allem die Hamburger.

Hamburg - Die Bundesliga-Rivalen FC St. Pauli und Werder Bremen haben sich in ihrem einzigen Test vor der Fortsetzung der Fußball-Saison unentschieden getrennt. Eine Woche vor dem ersten Spieltag im neuen Jahr spielten beide Teams im Millerntor-Stadion vor 25.087 Zuschauerinnen und Zuschauern 0:0.

Bei winterlichen Verhältnissen in Hamburg hatten die Gastgeber mehr Spielanteile und Chancen auf den Sieg. Die Bremer taten sich nach zwei Trainingstagen seit Ende der Weihnachtspause noch schwer. St. Paulis-Cheftrainer Alexander Blessin und sein Werder-Kollege Horst Steffen hatten in der ersten Halbzeit jeweils ihre Bestbesetzungen spielen lassen. Nach der Pause gaben sie allen anderen Spielen ihre Einsatzzeiten.

Freiwillige Helfer sichern Spiel

Wegen des Wintereinbruchs in Norddeutschland war lange nicht sicher, ob das Spiel überhaupt stattfinden würde. Am Morgen rief der FC St. Pauli Fans und Mitglieder auf, mit Schneeschiebern und Schaufeln zur Geschäftsstelle im Millerntor-Stadion zu kommen, um die Tribünen von Schnee und Eis zu befreien.

Der Appell zeigte Wirkung. Mehr als 50 Anhänger halfen mit. Der Verein bat wenige Stunden später sogar darum, dass nicht noch mehr Menschen kommen. Als Dank an die freiwilligen Helfer gab es Franzbrötchen.



Zugleich arbeitete der Club an Stornierungsmöglichkeiten für die Fans, denen der Besuch der Partie zu riskant war. Das Testspiel war mit mehr als 29.500 Zuschauern ausverkauft, am Ende hatten sich 25.087 Zuschauerinnen und Zuschauern von den Winterverhältnissen nicht abschrecken lassen.

Blessin beeindruckt

„Ich habe noch nie oder selten ein Freundschaftsspiel im Winter gehabt, das ausverkauft ist“, sagte St. Paulis Trainer Alexander Blessin vor der Partie dem Sender Sky.

Die Hamburger starten in die Fortsetzung der Bundesliga-Saison am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig. Die Bremen treten ebenfalls am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG 1899 Hoffenheim an.