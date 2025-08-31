Aufsteiger Dynamo Dresden bietet den Königsblauen durchaus als Paroli. Schalke-Keeper Karius verhindert zunächst Schlimmeres für den Favoriten. Dann sorgt Kapitän Karaman für die Entscheidung.

Dresden - Der FC Schalke 04 hat bei Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden einen hart erkämpften Arbeitssieg eingefahren. Die Königsblauen kamen dank eines von Kapitän Kenan Karaman verwandelten Foulelfmeters (84. Minute) zu einem 1:0 (0:0) und kletterten damit auf Rang zwei der 2. Bundesliga. Dynamo fiel nach der dritten Saisonniederlage vor 31.707 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion auf Platz 13 zurück.

Dynamos Daferner zurück - Schalkes Sylla nicht im Kader

Dynamo-Trainer Thomas Stamm beförderte Christoph Daferner nach überstandener Handverletzung in die Startelf, musste kurzfristig aber Jonas Oehmichen für den angeschlagenen Nils Fröling aufbieten. Schalkes Miron Muslic wechselte gleich dreimal und brachte Janik Bachmann, Emil Höjlund sowie Finn Porath. Wie erwartet war der wechselwillige Torjäger Moussa Sylla nicht im Kader.

Daferner (2.) hatte aus sieben Metern die Führung auf dem Fuß, scheiterte aber am glänzend reagierenden Loris Karius. Die Königsblauen hatten ihre erste richtige Torchance in der 28. Minute mit einem Distanzschuss von Vitalie Becker.

Keeper Karius verhindert Rückstand

Beide Teams lieferten sich einen Abnutzungskampf im Mittelfeld. Nach einer scharfen Hereingabe von Kofi Amoako scheitert Daferner (36.) diesmal aus drei Metern an Schalkes Keeper Karius. Nach dem Wechsel übernahm Schalke immer mehr die Initiative. Oft waren es aber nur Distanzschüsse, die für Gefahr sorgten - so wie bei Bachmann (74.).

Dann traf Kutschke per Kopf (77.) zur vermutlichen Dynamo-Führung, doch die Schiedsrichter entschieden zu Recht auf Abseits. Auf der Gegenseite foulte Amaoko Schalke-Kapitän Karaman im Strafraum. Der Unparteiische schaut es sich auf dem Bildschirm nochmal an und gab Elfmeter, den Karaman sicher selbst verwandelte (84.).