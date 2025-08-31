Ein Rauchmelder schlägt in einem Hochhaus Alarm. Die Feuerwehr wird alarmiert. Sie kommt rechtzeitig, um Schlimmeres zu verhindern.

Dresden - Ein Rauchmelder hat einer Frau in einem Hochhaus in Dresden womöglich das Leben gerettet. Die Feuerwehr entdeckte die 64-Jährige am Samstagabend bewusstlos auf dem Sofa in ihrer Wohnung. Auf dem Herd war Essen angebrannt, wie die Einsatzkräfte mitteilten.

Vermutlich war durch das angebrannte Essen der Rauchmelder ausgelöst worden. Das laut piepende Geräusch schreckte eine Nachbarin auf, die daraufhin die Feuerwehr alarmierte. Die Einsatzkräfte verschafften sich mit Atemschutz Zugang zur betroffenen Wohnung, die stark verraucht war.

Die bewusstlose Frau wurde von einem Notarzt versorgt und kam in ein Krankenhaus. Was genau in der Wohnung in der Johannstadt passierte, wird nun ermittelt.