Der Frauen-Fußball in Jena kann weiter auf die Expertise von Isabell Knipp setzen. Nach dem Wiederaufstieg in die Bundesliga hofft der Verein auf eine Fortsetzung der positiven Entwicklung.

Jena - Die Frauen des FC Carl Zeiss Jena haben jetzt eine Sportdirektorin. Wie der Fußballverein mitteilte, wurde die Bezeichnung an den Männerbereich angepasst. Zudem wurde der Vertrag mit Isabelle Knipp, die in dieser Position bisher noch als „Verantwortliche für den Frauen-Fußball“ tätig war, um zwei Jahre bis zum Sommer 2026 verlängert.

„Isabelle Knipp ist als Spielerin zweimal mit Jena aufgestiegen und hat dies nun auch in sportlicher Verantwortung für unsere Frauen geschafft. Sie hat sich vor zwei Jahren nach dem Erstligaabstieg einer herausfordernden Aufgabe gestellt und diese in hervorragender Weise gelöst“, sagte Geschäftsführer Patrick Widera.

Stärkung des Frauenfußballs

Der Aufsteiger konnte sich in dieser Saison bereits gegen Zweitligist Meppen das Weiterkommen in die 3. Runde des DFB-Pokals sichern. Im Achtelfinale trifft das Team im November auf den HSV. In der Bundesliga rangieren die Thüringerinnen mit zwei Auftaktniederlagen auf Rang elf. Die nächste Herausforderung wartet beim SC Freiburg am Samstag (12.00 Uhr/ Magentasport).