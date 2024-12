Im Gedenken an den „Kaiser“

München - Der FC Bayern bestreitet ein einmaliges Legenden-Turnier zu Ehren von Franz Beckenbauer. Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, findet im Rahmen des 125-jährigen Vereinsjubiläums am 17. März (18.30 Uhr) kommenden Jahres der sogenannte Beckenbauer Cup statt. Die Erlöse sollen der Franz-Beckenbauer-Stiftung zugutekommen. Die deutsche Fußball-Ikone war am 7. Januar im Alter von 78 Jahren gestorben.

An dem Kleinfeld-Hallenturnier im Münchner SAP Garden nehmen der FC Bayern, die Legenden-Teams von Real Madrid, AC Milan Glorie, Borussia Dortmund, des VfB Stuttgart sowie eines weiteren internationalen Top-Teams teil, das zeitnah bekanntgegeben werden soll. Der langjährige Münchner Kapitän Philipp Lahm wird als Trainer erstmals Teil der Bayern-Legenden sein.

Lahm: Beckenbauer hat auf „besondere Weise“ inspiriert

„Es war uns ein besonderes Anliegen, mit diesem Turnier die Franz-Beckenbauer-Stiftung zu unterstützen. Franz hatte stets ein offenes Ohr für alle und war immer bereit, viel von sich zu geben. Dieses Vermächtnis möchten wir weiterleben“, sagte der Münchner Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

Lahm, zuletzt EM-Turnierdirektor, sagte über Beckenbauer: „Wir alle werden ihn nie vergessen. Gerade für einen gebürtigen Münchner war er für mich immer eine Persönlichkeit, die mich auf besondere Weise inspiriert hat.“

Die Franz-Beckenbauer-Stiftung unterstützt nach eigenen Angaben Menschen mit Behinderung und Personen, die krank oder unverschuldet in Not geraten sind. Beckenbauer wird posthum auf vielfältige Art gewürdigt. So benennt die Deutsche Fußball Liga den Supercup nach ihm, der FC Bayern wird Beckenbauers Trikotnummer 5 nicht mehr vergeben.