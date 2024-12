München/Gelsenkirchen - Der verletzte Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern weiter. Der Kapitän des deutschen Fußball-Rekordmeisters tritt nach seinen Rippenbeschwerden nicht die Reise zum Champions-League-Spiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) gegen Schachtar Donezk an. Er wird in Gelsenkirchen, wo die Ukrainer wegen des Krieges ihre Heimspiele austragen, erneut von Daniel Peretz vertreten werden.

Außer Neuer fehlen weitere Stars

Außer Neuer fehlen wegen Muskelverletzungen Harry Kane, João Palhinha, Alphonso Davies und Kingsley Coman. Verzichten muss Trainer Vincent Kompany auch auf Serge Gnabry, den Kniebeschwerden stoppen.

Der Israeli Peretz steht vor seinem ersten Spiel in der Königsklasse. Der 24-Jährige hatte den Platz von Neuer nach dessen Platzverweis beim Aus im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen eingenommen und war beim 4:2 in der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim zur Startelf-Premiere im Tor der Bayern-Profis gekommen. Schon dort hatte Neuer wegen der Rippenverletzung pausieren müssen. Weitere Torhüter im Münchner Kader sind am Dienstag Max Schmitt (18) und Leon Klanac (17).

Hainer: Wollen unter die ersten Acht

Josip Stanisic nahm vor dem Abflug erstmals nach seinem Außenbandriss im Knie wieder am Mannschaftstraining teil. Der Kroate ist nach der langen Verletzungspause aber noch keine Option für den Kader. Nach Erkrankung kehrte Mathys Tel ins Training und in das Aufgebot zurück.

Vor dem sechsten Spieltag der reformierten Champions League belegen die Münchner mit drei Siegen und zwei Niederlagen auf dem Konto den 13. Platz in der vom FC Liverpool angeführten Tabelle. Ein Rang unter den ersten acht Mannschaften würde die direkte Qualifikation für das Achtelfinale bringen. Die weiteren 16 Teams spielen in Playoffs in Hin- und Rückspiel die anderen acht Achtelfinalisten aus.

„Wir wollen unter die ersten Acht kommen. Da haben wir noch einiges zu tun, es sind noch drei ausstehende Spiele, zuerst am Dienstag gegen Donezk“, sagte Präsident Herbert Hainer. „Es ist unser Ziel, alle drei Spiele zu gewinnen. Ich glaube, dann werden wir auch relativ sicher unter den ersten Acht landen.“

Im nächsten Jahr noch zwei Spiele

Nach dem Spiel gegen Donezk geht es im neuen Jahr weiter. Am 22. Januar laufen die Münchner bei Feyenoord Rotterdam auf. Zum Abschluss der Vorrunde ist Slovan Bratislava am 29. Januar in der Allianz Arena zu Gast. Die Playoff-Spiele finden Mitte Februar statt.