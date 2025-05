In Beelitz beginnt am Freitag ein großes Stadtfest rund um den Spargel, bei dem die Spargelkönigin nicht fehlen darf. (Archivbild)

Beelitz - Unter erhöhten Sicherheitsauflagen beginnt an diesem Freitag das dreitägige Spargelfest in Beelitz. Zehntausende Menschen werden bis zum Sonntag erwartet. Die Spargelstadt südwestlich von Potsdam kündigte in diesem Jahr verstärkte Taschenkontrollen an den Eingängen an. Glasflaschen, Hieb- und Stichwaffen sowie Drogen - vor allem Cannabis - seien verboten, hieß es.

Es gibt viel Musik und Auftritte von Schlagerstars wie Thomas Anders, Stefan Mross und Dagmar Frederic. Am Sonntag rollt ein Festumzug durch die Beelitzer Altstadt - auch die Spargelkönigin wird dabei sein. Aufgetischt werden erwartungsgemäß viele Spargelgerichte. Beelitz ist ein wichtiges Anbaugebiet für das Gemüse in Brandenburg. Die Spargelernte endet traditionell am Johannistag, dem 24. Juni.

Der Eintritt zum Spargelfest ist frei. Es entstand ursprünglich als Veranstaltung zum Dank an die Saisonarbeiter auf den Spargelfeldern. Zuletzt kamen laut Stadt mehr als 50.000 Besucher nach Beelitz.