Sportvorstand Max Eberl verpflichtet einen alten Vertrauten beim FC Bayern. Nils Schmadtke wird neuer Scouting-Chef. Sein Vater ist eine Größe in der Fußball-Branche.

München - Der FC Bayern hat Nils Schmadtke als neuen Chef für seine Scouting-Abteilung verpflichtet. Wie die Münchner mitteilten, nimmt der 35-Jährige heute seine Arbeit beim deutschen Fußball-Rekordmeister auf. Der Sohn des früheren Bundesliga-Torwarts und langjährigen Managers Jörg Schmadtke folgt auf Markus Pilawa. Mit dem bisherigen sogenannten Head of Scouting hatte sich der FC Bayern auf eine Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt.

Nils Schmadtke begann 2016/17 beim 1. FC Köln als Scout, also Talentesucher, und wechselte danach in gleicher Funktion zu Borussia Mönchengladbach. Seitdem kennt ihn auch Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl, der früher ebenfalls in Gladbach arbeitete. Im Sommer 2020 wurde Schmadtke dann Leiter der Scouting-Abteilung des VfL Wolfsburg, ehe er nach zwei Spielzeiten als Sportdirektor zu Borussia Mönchengladbach zurückkehrte.

„Nils hat bereits viele Erfahrungen im Profifußball gesammelt und bringt eine große Expertise im Bereich Scouting mit. Wir wollen potenzielle Spieler für den FC Bayern so früh wie möglich erkennen, hier wird Nils eine wichtige Rolle einnehmen. Zudem soll Nils für eine intensive Verzahnung mit unserem FC Bayern Campus verantwortlich zeichnen“, sagte der Münchner Sportdirektor Christoph Freund über den ehemaligen Torwart.