Ein Nachfolger für den Präsidenten des Landesverwaltungsamts schien bereits gefunden. Der Kandidat ließ sich zur Einarbeitung an die Behörde abordnen. Doch nun hat er diese Abordnung beendet.

Erfurt/Weimar - Die Suche nach einem Nachfolger für den Chefposten am Thüringer Landesverwaltungsamt in Weimar muss wohl neu starten: Der bisherige Favorit für den Posten hat seine Abordnung an die Behörde beendet. Der Mann habe persönliche Gründe dafür angegeben, teilte ein Sprecher des Innenministeriums auf Anfrage mit. Zuvor hatte die „Thüringer Allgemeine“ über die Personalie berichtet. Das Landesverwaltungsamt in Weimar gilt als mächtige Behörde mit der Dienst- und Fachaufsicht über die kommunalen Behörden und mit Zuständigkeiten im Bereich Migration. Der Chefposten am Landesverwaltungsamt wird frei, weil der bisherige Präsident der Behörde in den Ruhestand wechselt.