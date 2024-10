Magdeburg/Halle - Knapp die Hälfte der berufstätigen Menschen in Sachsen-Anhalt pendelt zur Arbeit. Das teilte das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt mit und berief sich dabei auf die aktuellsten Zensus-Zahlen von 2022 (Stichtag: 15. Mai). Demnach arbeiteten 46,7 Prozent der Erwerbstätigen nicht in dem Ort, in dem sie wohnten. Das sind 453.650 Menschen.

Am meisten pendelten die Menschen aus dem Saalekreis (64,4 Prozent). In den kreisfreien Städten Dessau-Roßlau und Halle fiel dieser Anteil mit lediglich 23,9 Prozent am geringsten aus. Am häufigsten unterwegs waren Personen aus dem verarbeitenden Gewerbe (20,2 Prozent), dem Gesundheits- und Sozialwesen (14,4 Prozent) sowie aus Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (10,9 Prozent). In Sachsen-Anhalt pendelten mehr Männer (53,5 Prozent) als Frauen.