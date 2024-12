Die Kunststiftung Sachsen-Anhalt nimmt knapp 375.000 Euro in die Hand, um Kunstprojekte oder einzelne Künstlerinnen und Künstler zu fördern. Das hat der Stiftungsrat beschlossen.

Halle - Fast 375.000 Euro nimmt die Kunststiftung Sachsen-Anhalt in die Hand, um Kunstprojekte oder einzelne Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen. Der Stiftungsrat erteilte nun 33 Förderanträgen eine Zusage, wie die Stiftung in Halle mitteilte. Insgesamt seien in der Ausschreibungsrunde des ersten Halbjahres 110 Anträge eingereicht worden. Entscheidend für finanzielle Hilfen seien unter anderem Originalität und Realisierbarkeit, hieß es.

Geld gebe es etwa für Künstlerinnen und Künstler, aber auch für Museen, Vereine und Initiativen. So sei unter anderem beschlossen worden, Zuschüsse für sechs Werksverzeichnisse zu zahlen. Auch Publikationen, Filmprojekte, Ausstellungen und Galerien kämen in den Genuss von Stiftungsgeld. Zudem stünden 14 Arbeitsstipendien für Künstlerinnen und Künstler auf der Liste, hieß es.

Die Kunststiftung Sachsen-Anhalt schreibt jährlich Stipendien und Förderungen aus. Bei der Finanzierung der Fördermaßnahmen wird sie unter anderem von der Kloster Bergesche Stiftung unterstützt. Bewerbungen für das Jahr 2026 sind bis 26. Mai 2025 möglich, wie es hieß.