Mehrere Zehntausend Fans wollten in der Leipziger Fanzone das EM-Spiel zwischen Portugal und Tschechien feiern. Wegen eines drohenden Unwetters wird der Bereich aber vorübergehend geschlossen.

Fanzone in Leipzig vorübergehend geschlossen

Leipzig - Die EM-Fanzone in Leipzig ist wegen eines erwarteten Unwetters vorübergehend geschlossen worden. „Die Fan Zone wird geräumt. Die Leute gehen jetzt alle ganz ruhig runter“, teilte eine Sprecherin für die Fanzone auf dem Leipziger Augustusplatz am Dienstag mit. Sollte sich die Wetterlage jedoch wieder verbessern, wollen die Veranstalter die Technik nochmals hochfahren.

In Leipzig wird am Abend (21.00 Uhr) das Spiel Portugal gegen Tschechien angepfiffen. Auf der Fanzone in der Innenstadt hatten sich zuletzt mehrere Zehntausend Menschen versammelt.

Der Deutsche Wetterdienst warnt für Sachsen am frühen Abend vor schweren Gewittern mit Hagel und schweren Sturmböen. Allerdings war zunächst nicht genau klar, wann das Unwetter Sachsen erreicht und ob es auch Leipzig trifft. „Sichere Orte sind City Tunnel Stationen, der Leipziger Hauptbahnhof und Passagen“, teilten die Leipziger Organisatoren via X mit.

In Berlin, Köln, Düsseldorf, Dortmund und Gelsenkirchen waren am Dienstag öffentlichen Fan- und Public-Viewing-Bereiche wegen möglicher Unwetter geschlossen worden.