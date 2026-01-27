Am Freitag beginnt die Fashion Week in Berlin. Bei einer Schau sollen dann auch Georgia May Jagger - Tochter von Rockstar Mick Jagger - und ihre Mutter Jerry Hall in der ersten Reihe sitzen.

Werden in Berlin erwartet: Georgia May Jagger (l.) und ihre Mutter Jerry Hall. (Archivbild)

Berlin - Georgia May Jagger, Tochter von Rockstar Mick Jagger, wird zur Berliner Modewoche erwartet. Gemeinsam mit ihrer Mutter Jerry Hall soll sie am Freitag die Show von Marc Cain besuchen, wie das Unternehmen mitteilte. Hall war von 1990 bis 1999 mit dem Frontmann der Rolling Stones verheiratet.

Georgia May ist eines der vier gemeinsamen Kinder von Jagger und Hall. Sie war kürzlich selbst zum ersten Mal Mutter geworden. Rocklegende Mick Jagger ist bereits mehrfacher Großvater und auch Uropa.

Modewoche läuft das ganze Wochenende

Die Modewoche wird am Freitag eröffnet. Gezeigt werden neue Entwürfe von Designerinnen und Designern wie Kilian Kerner, Esther Perbandt, Danny Reinke und William Fan.

Das Modeunternehmen Marc Cain hat seinen Laufsteg diesmal ins Funkhaus im Berliner Osten verlegt. Rund 280 geladene Gäste werden erwartet, darunter die Moderatorinnen Sylvie Meis und Frauke Ludowig.