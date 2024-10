In einer Küche bricht ein Brand aus. Eine Familie mit zwei kleinen Kindern wird in ein Krankenhaus gebracht.

Görlitz - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Görlitz ist eine Familie mit zwei kleinen Kindern verletzt worden. Das Feuer brach in der Küche aus, wie die Polizei mitteilte. Bei den Verletzten handelt es sich um eine Familie mit Kindern im Alter von sechs Jahren und drei Monaten. Alle kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Ein Brandursachenermittler soll dies nun untersuchen.