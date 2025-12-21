Betrüger geben sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus und bringen einen 63-Jährigen in Apolda dazu, sein Konto leerzuräumen. Wie die Täter dabei vorgegangen sind.

Mit einem fingierten Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters haben Betrüger in Apolda einen Mann um sein gesamtes Guthaben gebracht. (Symbolbild)

Apolda - Mit einem Betrugsanruf haben Unbekannte einen 63-Jährigen in Apolda um rund 36.000 Euro gebracht. Nach Angaben der Polizei gaben sich die Täter telefonisch als Mitarbeiter seiner Hausbank aus und warnten vor angeblichen Unregelmäßigkeiten auf dem Konto. Um das Geld zu sichern, sollte der Mann es auf ein anderes Konto überweisen.

Im weiteren Verlauf brachten die Betrüger den 63-Jährigen dazu, eine App zu installieren, über die sie Fernzugriff auf seinen Laptop erhielten. So konnten sie das gesamte Guthaben vom Giro- und Tagesgeldkonto abbuchen. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Betrugs.