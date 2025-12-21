Ein Wohnhaus in Ostfriesland gerät in Brand. Ein Vater will das Feuer löschen und verletzt sich dabei lebensgefährlich. Auch eine Mutter und zwei Kinder werden leicht verletzt.

Leer - In Ostfriesland ist bei einem Wohnhaus-Brand eine vierköpfige Familie verletzt worden. Als der Vater versuchte, das Feuer zu löschen, wurde er lebensgefährlich verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Er kam in ein Krankenhaus. Die Mutter und zwei Kinder erlitten bei dem Brand am Samstagabend demnach leichte Verletzungen.

Das Feuer in der Gemeinde Moormerland (Landkreis Leer) breitete sich in einem Zimmer im Erdgeschoss des Hauses aus, wenig später stand das Gebäude komplett in Flammen.

Was das Feuer in dem Einfamilienhaus ausgelöst hat, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Zunächst hieß es, ein Tannenbaum sei die mögliche Brandursache gewesen. Ein Polizeisprecher sagte am Sonntag aber, ein Tannenbaum habe bei der Brandursache vermutlich keine Rolle gespielt.

Haus nach Brand unbewohnbar

Als die ersten Feuerwehrleute am Brandort eintrafen, sei die Lage erst unübersichtlich gewesen, sagte der Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Jheringsfehn, Matthias Ihler. „Die Flammen schlugen aus der Haupteingangstür und aus den Fenstern schon heraus“, sagte er. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an.

Das Haus ist laut Polizei nun unbewohnbar. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 250.000 Euro. Nach den Löscharbeiten habe das Technische Hilfswerk das Gebäude abgesichert, hieß es.