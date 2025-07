Trotz Warnungen passiert es immer wieder: Kriminelle geben sich als Polizisten aus und tricksen vor allem ältere Menschen aus, um an deren Geld zu kommen.

Die Polizei ermittelt wegen Betrugs an einer alten Frau, von der Kriminelle 13.000 Euro ergaunert haben. (Symbolfoto)

Zella-Mehlis - Sich als Polizisten ausgebende Betrüger haben eine 79 Jahre alte Frau in Südthüringen um 13.000 Euro gebracht. Die Kriminellen hatten die Rentnerin nach Mitteilung der Polizei auf einer Straße in Zella-Mehlis in ein Gespräch verwickelt und ihr vorgegaukelt, dass gegen die örtliche Sparkasse ermittelt werde. Deshalb solle die alte Dame Bargeld abheben und zu Hause verwahren, bis die vermeintlichen Polizisten es abholen und auf Echtheit überprüfen würden. Wie von den Betrügern gefordert, deponierte die Frau das Geld im Briefkasten, wo es die Kriminellen entnahmen.