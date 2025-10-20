Rebecca verschwand 2019 in Berlin. Seit Jahren sucht die Polizei vergeblich nach ihr. Nun sind die Beamten einen wichtigen Schritt weiter.

Tauche - Im Fall der seit mehr als sechs Jahren vermissten Rebecca aus Berlin-Neukölln sucht die Polizei auf einem Grundstück in Brandenburg nach Beweismitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Das teilten die Berliner Polizei und die Berliner Staatsanwaltschaft gemeinsam mit.

Es gebe Anhaltspunkte dafür, dass ihr Schwager die damals 15-Jährige im Februar 2019 getötet und ihre Leiche sowie ihr gehörende Gegenstände zumindest vorübergehend auf das Grundstück seiner Großeltern in Tauche (Landkreis Oder-Spree) gebracht haben könnte.

Bei dem aktuellen Einsatz der Polizei gehe es darum, solche Gegenstände aufzufinden sowie darum, Tatspuren und andere Beweismittel zu sichern. Im Einsatz seien insgesamt 115 Polizeikräfte, darunter auch Mitarbeiter des Bundeskriminalamts.

Seit mehr als sechs Jahren verschwunden

Rebecca war am Morgen des 18. Februar 2019 im Stadtteil Britz im Berliner Bezirk Neukölln verschwunden. Nach Angaben der Familie und der Polizei hatte die 15-Jährige die Nacht im Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers verbracht. Bis heute wurde sie weder lebend noch tot gefunden. Seit damals ermittelt eine Mordkommission des Berliner Landeskriminalamtes (LKA).

Der damals 27-jährige Schwager war bei einer Feier und kam erst am frühen Morgen zurück. Rebeccas Schwester ging früh zur Arbeit. Als die Mutter anrief, um Rebecca zum Schulbesuch zu wecken, ging niemand ans Telefon. Die Mutter rief den Schwager an, der Anruf wurde weggedrückt. Kurz darauf rief er zurück und sagte, Rebecca sei bereits weg. In der Schule kam sie nicht an und auch nicht zurück nach Hause.