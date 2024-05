Radfahrer kommen zur Fahrradwallfahrt am Wallfahrtsort "Maria in der Wiese" im niedersächsischen Eichsfeld.

Germershausen - Zahlreiche Menschen haben am Sonntag an einer Fahrradwallfahrt teilgenommen. Am Wallfahrtsort in Maria in der Wiese in Germershausen im Eichsfeld bei Göttingen segnete Propst Thomas Berkefeld bei einer Maiandacht Fahrräder. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatten die Veranstaltung teilweise mit Fahrradtouren verbunden.

Im Anschluss wurden die Teilnehmer von der Wallfahrtsgruppe Eichsfeld zum Beisammensein eingeladen. Die Gruppe richtet die Veranstaltung jedes Jahr aus. Auch zuletzt fand sie dabei auf der Wallfahrtswiese statt. Zum Wallfahrtsort wurde sie durch die angrenzende Kirche, in der das sogenannte Gnadenbild zu sehen ist. Seit über 340 Jahren gibt es nach Angaben der Gruppe dort eine Wallfahrtstradition. Über 10 000 Wallfahrerinnen und Wallfahrer besuchen demnach jedes Jahr den Ort. Neben Fahrradwallfahrten werden beispielsweise auch Motorradwallfahrten angeboten.