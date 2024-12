Ein 14-jähriger Fahrradfahrer will in Berlin-Lichterfelde bei roter Fußgängerampel über die Straße und wird von einem Taxi erfasst. Er wird schwer verletzt. (Symbolbild)

Berlin - Ein 14-jähriger Fahrradfahrer ist in Berlin-Lichterfelde von einem Taxifahrer angefahren und schwer verletzt worden. Der Jugendliche wurde von Rettungskräften mit Verletzungen an Kopf, Becken und Fuß in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Jugendliche an der Kreuzung von Königsberger Straße und Ostpreußendamm bei roter Fußgängerampel die Straße überqueren. Ein 79-jähriger Taxifahrer auf der Königsberger Straße konnte trotz Gefahrenbremsung den Zusammenstoß nicht abwenden, hieß es von den Ermittlern.