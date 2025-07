Göttingen - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 73 Jahre alter Radfahrer bei Gieboldehausen (Landkreis Göttingen) ums Leben gekommen. Wie genau es zu dem Unfall auf der Bundesstraße 247 kam, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Der 84 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock.

Nach Angaben eines Polizeisprechers fuhr der 73-Jährige am Dienstagnachmittag nach ersten Erkenntnissen in Richtung der Fahrbahnmitte vor das Auto. Der 84 Jahre alte Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und sein Auto stieß mit dem Radfahrer zusammen. Der Fahrradfahrer starb an der Unfallstelle. Ein Gutachter soll nun helfen zu klären, wie genau es zu dem Unfall kam. Außerdem vernimmt die Polizei Zeugen.