Geringswalde - Ein missglückter Überholvorgang einer Autofahrerin hat einen Radfahrer in Geringswalde (Landkreis Mittelsachsen) schwer zu Fall gebracht. Laut Angaben der Polizei hat die 65-jährige Pkw-Fahrerin den Radfahrer am späten Freitagabend beim Überholvorgang gestreift. Der 33-Jährige kam dabei zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro und am Fahrrad von ca. 500 Euro.