Genthin - Ein Fahrradfahrer hat bei einem Unfall im Landkreis Jerichower Land tödliche Verletzungen erlitten. Der 72-Jährige war am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 107 in Genthin unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Mit der Absicht, links in eine Nebenstraße abzubiegen, gab er nach den Angaben ein kurzes Handzeichen und zog dann unvermittelt auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto. Trotz Reanimation durch Ersthelfer und Rettungskräfte starb der Fahrradfahrer demnach noch am Unfallort.