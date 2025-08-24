Als das Auto bei dem Ausweichmanöver in den Gegenverkehr gerät, kommt es zu Zusammenstoß. Am Steuer sitzt ein Fahrlehrer, der gerade eine Fahrstunde gibt.

Arnstadt - Bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße kurz vor Arnstadt (Ilm-Kreis) haben sich zwei Personen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wich am Samstagnachmittag ein Fahrlehrer einem Wildtier aus, das gerade die Fahrbahn überqueren wollte, und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nach Angaben der Polizei nicht mehr fahrbereit. Der Fahrlehrer hielt laut Polizei gerade eine Übungsstunde mit einem Fahrschüler, der auf einem Motorrad vorausfuhr, ab.