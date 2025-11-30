Berlin - Zwei Männer haben in einer U-Bahn in Richtung Alt-Tegel in Berlin andere Fahrgäste rassistisch und volksverhetzend beschimpft. Wie die Polizei mitteilte, warfen sie bei dem Vorfall am Samstag zudem mit einer Getränkedose und trafen dabei eine 77-Jährige am Kopf.

Zwei Zeugen hatten der Polizei berichtet, dass die Männer augenscheinlich alkoholisiert die Bahn betreten hatten. Einer der beiden stellte demnach die Männer aufgrund ihres Verhaltens zur Rede. Dabei sei es zu dem Dosenwurf gekommen, der ihn verfehlte und stattdessen die Frau traf. Diese verzichtete den Angaben zufolge trotz einer oberflächlichen Kopfverletzung auf eine medizinische Behandlung. Die Tatverdächtigen verließen die Bahn und flüchteten in unbekannte Richtung, wie es weiter hieß. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.