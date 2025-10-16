Die Bundespolizei kontrolliert nahe der deutsch-niederländischen Grenze einen Lastwagenfahrer. Im Fahrzeug entdecken die Beamten vier Eimer mit einem verdächtigen Pulver.

Ein mutmaßlicher Drogenkurier ist mit Amphetamin im Wert von rund 400.000 Euro auf der A30 nahe der deutsch-niederländischen Grenze erwischt worden. (Symbolbild)

Salzbergen - Ein mutmaßlicher Drogenkurier ist mit etwa 40 Kilogramm Amphetamin im Wert von rund 400.000 Euro auf der Autobahn 30 im Landkreis Emsland erwischt worden. Die Bundespolizei entdeckte das Rauschgift im Lastwagen des Mannes, der in Richtung Niederlande unterwegs war. Der 41-Jährige wurde festgenommen, wie die Bundespolizei jetzt mitteilte.

Der Fahrer war am 8. Oktober bei Salzbergen im deutsch-niederländischen Grenzraum kontrolliert worden. Bei der Durchsuchung des Lastwagens entdeckten die Beamten zwischen der Ladung insgesamt vier Eimer mit einem verdächtigen Pulver. Ein Spürhund der Bundespolizei schlug an, ein Drogenschnelltest mit einem speziellen Analysegerät des Zolls reagierte positiv auf Amphetamin.

Ein Haftrichter erließ Haftbefehl gegen den 41-Jährigen, er muss sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten, wie die Bundespolizei mitteilte. Das Zollfahndungsamt Essen in Nordhorn hat die weiteren Ermittlungen übernommen.